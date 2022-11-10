53-річна Дженніфер Еністон вперше розповіла про багаторічні спроби завагітніти

Голлівудська акторка, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон розповіла, як протягом 10 років намагалася завагітніти.

Зокрема, у 53-річної Дженніфер Еністон немає дітей. Ширилися чутки, що акторка просто на перший план поставила кар'єру, тому не хоче народжувати. Та, виявилося, що Дженніфер після 30 років намагалася стати мамою, але безрезультатно. Зірка шкодує, що не заморозила свої яйцеклітини.

Дженніфер Еністон / Фото: interviewmagazine.com

"Я намагалася завагітніти. Це був складний шлях для мене. Це було справді складно. У мене було ЕКО, я пила китайські чаї, що завгодно. Я б віддала усе, якби хтось сказав мені: "Заморозь свої яйцеклітини, зроби собі послугу". Але сьогодні я не думаю про це, бо вже запізно", - поділилася акторка в інтерв'ю Allure.

Дженніфер тоді пригнічувало, коли її називали "егоїсткою", адже вона нібито не хоче мати дітей. Також зірку ображало й те, що ширилися чутки, нібито Бред Пітт пішов від неї через її безпліддя.

Дженніфер Еністон та Бред Пітт

"Я просто дбала про свою кар'єру, і не дай Бог жінці бути успішною і не мати дитини, і причина, чому мій чоловік покинув мене, чому ми розлучилися і розірвали наш шлюб, полягала в тому, що я не хотіла народжувати йому дитину", - це була абсолютна брехня. Наразі мені нема чого приховувати", - додала Еністон.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ писали, що Дженніфер Еністон хоче відсудити в ексчоловіка Бреда Пітта 100 мільйонів доларів. Акторка проти, аби її колишній продавав продюсерський центр, над яким вони працювали разом.

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