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53-річна Дженніфер Лопес без макіяжу розкрила секрет молодого вигляду обличчя

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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952
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53-річна Дженніфер Лопес без макіяжу розкрила секрет молодого вигляду обличчя

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Артистка показала, що обов'язково наносить на обличчя, перш ніж вийти з будинку.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес має приголомшливий вигляд та часто хизується природною красою.

Так, знаменитість не боїться показати прихильникам чесні фото та відео, де постає без жодної краплі декоративної косметики. Цього ж разу Дженніфер показала, як доглядає за шкірою обличчя та що й допомагає мати молодший вигляд.

Співачка опублікувала в Instagram відео, де вона постала без макіяжу. Зокрема, артистка мастила шкіру обличчя сонцезахисним кремом, а він своєю чергою захищає від прямих сонячних променів та допомагає мати якомога довше молодший вигляд. Лопес обов'язково робить цю процедуру, перш ніж вийти з будинку.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес також має неабияк струнку фігуру. Знаменитість нещодавно опублікувала гарячі кадри, де вона у купальнику відпочивала біля басейну. Артистка похизувалася підтягнутим тілом та пишним бюстом.

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Дата публікації
Перегляди
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