53-річна Дженніфер Лопес похизувалася, який вигляд має без жодної краплі косметики

Американська попзірка Дженніфер Лопес неабияк приваблива та залюбки хизується своїм зовнішнім виглядом.

Зокрема, 53-річна знаменитість не соромиться показати, який вигляд має без макіяжу. Так, артистка, поділилася чесним роликом, коли рекламувала свій бренд косметики. На відео Дженніфер постала без жодної краплі декоративної косметики.

Знаменитість саме робила маску для обличчя, що зволожує. Коли співачка її зняла зі шкіри, то можна було помітити, що у Лопес рівний тон та немає жодних почервонінь.

Загалом, виконавиця залюбки демонструє свою природну красу. Артистка може показатися не лише без макіяжу, а й похизуватися фігурою у відвертому вбранні. Нещодавно зірка у відкритому боді продемонструвала бездоганне тіло.

Читайте також: