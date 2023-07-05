53-річна Дженніфер Лопес у купальнику приголомшила підтягнутим тілом та пишним бюстом

Знаменитість показала, як минає її відпочинок.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес похизувалася неабияк стрункою фігурою у купальнику.

На своїй сторінці в Instagram 53-річна зірка опублікувала гарячі кадри, якими не на жарт розбурхала уяву прихильників. Так, артистка показалася у суцільному купальнику персикового кольору. Купальне вбрання підкреслило пишний бюст знаменитості, а також її струнку та підтягнуту фігуру.

До речі, образ співачка доповнила масивними сонцезахисними окулярами, ланцюжком, на якому англійською мовою красувалося ім'я зірки - Дженніфер, та сережками.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

"Сподіваюся, усі чудово провели святкові вихідні з родиною та друзями, сповненими любов'ю та веселощами", - підписала фото виконавиця.

Тим часом свої спекотні вихідні Дженніфер Лопес провела, відпочиваючи біля басейну.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, нині на відпочинку перебуває українська акторка Ксенія Мішина. Знаменитість проводить відпустку в Туреччині. Нещодавно артистка потішила фанів світлинами, де в купальнику хизувалася пружними сідницями та пласким животиком.

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