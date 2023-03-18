53-річна Дженніфер Лопес у відвертому боді похизувалася бездоганним тілом

Американська попзірка Дженніфер Лопес слугує прикладом любові до себе для багатьох жінок у всьому світі.

53-річна виконавиця має настільки приголомшливий вигляд, що їй може позаздрити будь-яка 20-річна модель. Цього разу Джей Ло знову дала привід для захоплення нею.

Артистка стала обличчям, а точніше, ногами нової колекції взуттєвого бренду Revolve. Лопес знялася у стильній фотосесії, в якій прорекламувала взуття цього бренду.

Під час знімань виконавиця приміряла блискучі босоніжки на платформі, зухвалі ботфорти на підборах та грайливі босоніжки з пір'ям. Також Джей Ло розбурхала уяву фанів, з'явившись на кадрах у сміливому чорному боді з блискучою накидкою. Вбрання чудово підкреслило ідеальну фігуру Джей Ло.

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Нагадаємо, днями Дженніфер Лопес похизувалася своєю природньою красою, показавши фото, де зображена без без макіяжу. Також співачка показала особливу прикрасу, присвячену її чоловіку, актору Бену Аффлеку.

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