53-річна Ірина Білик показала чесне селфі без макіяжу та фільтрів

Народна артистка України, співачка Ірина Білик потішила прихильників своїм рідкісним фото без граму косметики.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила чесне селфі, на якому зображена без макіяжу та без використання фільтрів. Білик зосереджено дивиться у камеру, демонструючи фанам нову стрижку. Під цим знімком знаменитість залишила допис:

"А скажіть но мені… Чи впливає зачіска жінки на її настрій і характер?" – написала артистка.

Ірина Білик без макіяжу / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Своєю чергою, шанувальники співачки кинулися робити компліменти їй та її зовнішньому вигляду. Зокрема, фани зазначили, що Білик личить будь-яка зачіска і що їй набагато краще без гриму:

Без мейку маєте гарніший вигляд, ніж з ним. Більш жива і природня

Не впізнати без гриму! Вам дуже гарно

Іро, яка ти гарна без макіяжу!

Ви неперевершена!

Нагадаємо, тим часом фанів також дуже цікавить особисте життя Ірини Білик. Так, артистка активно підігріває чутки про те, що знову разом зі своїм цивільним ексчоловіком, хореографом Дмитром Коляденком. Нещодавно зірка запостила відео, де вони з Коляденком пристрасно цілуються.

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