53-річна Камерон Діаз вперше за рік з'явилася на публіці з молодшим на сім років чоловіком

Камерон Діаз / © Associated Press

Голлівудська акторка Камерон Діаз вперше за тривалий час показалася з чоловіком Бенджі Медденом на REFORM Alliance Casino Night.

Парочка разом відвідала благодійний захід з грою у казино у Нью-Джерсі, де насолоджувалася вечором у компанії друзів і демонструвала свої почуття на публіці. Для такого особливого виходу Камерон обрала класичний чорний блейзер з мінімумом прикрас, створивши стриманий та водночас стильний образ. Бенджі доповнив лук шовковою сорочкою, оксамитовим пальтом та головним убором власного бренду.

Закохані не лише позували фотографам, а й спробували удачу за покерним столом, пише Daily Mail. Камерон навіть з азартом брала участь у грі, а пізніше подружжя зробило серію знімків з друзями, серед яких був Джеймі Фокс.

Камерон Діаз і Бенджі Медден / © Getty Images

До слова, Камерон та Бенджі виховують двох дітей — п’ятирічну доньку Реддікс та півторарічного сина Кардинала. Спільні появи на світських заходах для них завжди рідкість, адже пріоритетом для них стала сім’я. Народження малюків відбулося не без труднощів. Так, акторка проходила курс гормональної терапії та ЕКЗ, а поява другого сина, за чутками, стала можлива за допомогою сурогатної матері.

Цікаво, що акторка після весілля 2015 року оголосила про завершення кар’єри. Тим не менш, Діаз все ж з'явилася на великому екрані, адже зіграла роль у фільмі "Знову в дії", прем'єра якого відбулася цього року.

