53-річна Кетрін Зета-Джонс посвітила ніжками під час відпочинку на яхті

Акторка провела час з друзями.

Зірка серіалу "Венздей" Кетрін Зета-Джонс показала, як відпочиває на яхті в Італії в компанії друзів.

53-річна акторка похизувалася стрункими ніжками на тлі моря у стильному образі. Кетрін обрала для відпочинку довгу пляжну сукню яскравого синього кольору з пікантним розрізом, який оголив ноги акторки.

Своє вбрання акторка доповнила активними аксесуарами - масивними сережками, кольє та пов'язкою на голову в колір сукні.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Я на Капрі, з коліном мого друга! Це любов", - підписала фото акторка.

Шанувальники у коментарях засипали зірку приємними компліментами: "Шикарна", "Жінка - мрія!", "Хіба можна бути такою гарною?", "Ви точно не відьма?", "Вам максимум 30".

Нагадаємо, раніше Кетрін на відпочинку похизувалася купальником з відвертим декольте.

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