53-річна Кетрін Зета-Джонс у купальнику з пікантним розрізом посвітила пишним декольте

Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс показалася у купальнику з глибоким декольте та засвітила пишний бюст.

У своєму Instagram артистка продемонструвала, як збиралася у пляж. Зокрема, знаменитість похизувалася пляжним образом. Зета-Джонс опублікувала знімок, на якому постала у суцільному купальнику з глибоким декольте, сонцезахисних окулярах та масивному солом'яному капелюсі. На пікантній світлині 53-річна акторка засвітила свій пишний бюст.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Знімки зірка Голлівуду не стала підписувати, лише привіталася з прихильниками італійською та залишила смайлик у вигляді сонця.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Тим часом прихильники були більш багатослівні, аніж Зета-Джонс. Фани просто засипали знаменитість компліменти та зазначили, що вона має гарний вигляд: "Обожнюю цю неймовірну жінку", "як завжди, неймовірна", "надто гаряче".

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