53-річна Надія Матвєєва розсекретила нового коханого: "Молодший на 20 років"

Українська телеведуча Надія Матвєєва розсекретила нові стосунки.

Знаменитість зізналася, що вже понад рік, як не самотня. У зірки є коханий чоловік.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Григорію Решетніку. Як зазначила Надія, він непублічний, а працює в сфері, близькій до медицини.

"Він взагалі непублічна людина, не має відношення до телебачення чи якоїсь публічної професії. Але за цей рік ми не лише насолоджувалися життям, але у нас були і випробування - війна. Ми стали настільки близькими людьми, що я можу щось про це розповісти..." – поділилася ведуча.

А познайомилася майбутня пара на вечірці. Тоді чоловік не знав, що Надя – відома телеведуча. Потім йому про це сказала спільна знайома. Коханий був приголомшений, скільки Надії років. Як поділилася 53-річна Матвєєва, її обранець молодший від неї на 20 років.

Фото: stb.ua

"Його навіть немає в соцмережах. Я взагалі не могла уявити, що буду разом з цим чоловіком, бо різниця у віці. Я ж із цим табу жила. Я вважала, що такі стосунки сенсу не мають. Мої стереотипи зруйновані життям. Ми обговорили нашу різницю у віці, коли вирішили, що будемо разом жити і те, що це теоретично може вплинути на наші стосунки. Так, це виклик для нас, але це прекрасно!", – прокоментувала знаменитість.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч видала молодшу сестру заміж у Києві і показала фото з весілля. Артистка поділилася, як відбулася урочиста подія.

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