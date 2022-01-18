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53-річна Надія Матвєєва у барвистому бікіні шокувала фігурою

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53-річна Надія Матвєєва у барвистому бікіні шокувала фігурою

Надія Матвєєва / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Ведуча відпочиває на Мадейрі.

Українська телеведуча Надія Матвєєва знову ошелешила прихильників своєю формою.

Так, 53-річна знаменитість відпочиває у Португалії. Там зірка зробила декілька пляжних світлин, які розмістила у своєму фотоблогу. На знімках Надя похизувалася стрункою фігурою та пласким животиком у барвистому бікіні, позуючи на тлі окену.

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
Надія Матвєєва / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Також Матвєєва посвітила розкішними ніжками.

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
Надія Матвєєва / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"За спиною океан! Але спиною до нього не страшно. Тому що я в басейні, у Порту-Моніш на Мадейрі. Лавові басейни створені на основі вулканічної лави, що природно стікає в океан. Окультурені людьми та підтримуються у чудовій формі. У січні температура води +19-21°. Я купалася, звичайно", – поділилася вона.

Фани ведучої ледь не втратили дар мови від зовнішнього вигляду кумирки. У коментарях вони були щедрими на компліменти.

  • Яка ви красуня
  • Фігура супер
  • Супер, Надю! Фігура вогонь
  • Маєте прекрасний вигляд

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