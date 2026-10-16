53-річна Олеся Жураківська повідомила про поповнення в сім'ї: "У нас маленький хлопчик, звати Лев"

Олеся Жураківська / © facebook.com/zhurakovskaya

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Відома українська акторка Олеся Жураківська повідомила про поповнення в сім’ї.

Знаменитість на проєкті «Наодинці з Гламуром» розсекретила, що стала двоюрідною бабусею. Так, в артистки є старша рідна сестра Оксана. Для Олесі Жураківської це надважлива людина. Так от, саме в Оксани народився онук. На світ з’явився хлопчик Лев.

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Тим не менш, сама Олеся Жураківська стала двоюрідною бабусею. Артистка ділиться, що неабияк тішиться поповненню в сім’ї, на яке всі з нетерпінням чекали.

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Олеся Жураківська з сестрою Оксаною / © facebook.com/zhurakovskaya

«Моя сестра для мене вчителька, опора, захист, мій прихисток, вона надзвичайно близька мені людина. Я її дуже люблю. Вона поїхала няньчити онука. Я двоюрідна бабуся. У нас маленький хлопчик, його звати Лев, скоро йому рік. Я сподіваюся, що я любляча бабуся. Дуже ми на нього чекали, дуже ми щасливі, що він у нас є», — говорить артистка Анні Севастьяновій.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: “Я ЦЮ ЛЮДИНУ ВИКРЕСЛИЛА!” Леся ЖУРАКІВСЬКА жорстко про відому акторку на прем'єрі фільму КРАШАНКА-2

Зазначимо, подробиці свого особистого життя Олеся Жураківська тримає подалі від публіки. Знаменитість дотримується думки, що «щастя любить тишу». Щоправда, у лютому цього року акторка зробила виняток. Вона зізналась, що в неї немає поруч коханої людини. Дітей у знаменитості теж немає.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що дружина зірки хору «Гомін» Вадима Яценка вагітна. Диригент вже заговорив про поповнення в його родині.

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