Гламур
2766
2 хв

53-річний Двейн Джонсон приголомшив кардинальним схудненням заради ролі в новій стрічці з Усиком

Артист вразив стрункою фігурою на червоній доріжці.

Злата Ковтун
Двейн Джонсон

Двейн Джонсон / © Associated Press

Голлівудський актор Двейн Джонсон, більш відомий як “Скеля”, вразив несподіваною трансформацією під час публічного заходу.

Зірка, який завжди асоціювався з накачаними м’язами та потужною статурою, з’явився на червоній доріжці у стильному образі: чорні класичні брюки та блакитна сорочка з тропічним принтом. Та найбільше уваги преси й шанувальників привернула його неймовірна стрункість.

За даними Daily Mail, Джонсон схуд на рекордні 27 кілограмів. Така разюча зміна — частина підготовки до його нової ролі в біографічній драмі “Незламний”, де актор перевтілився у легендарного бійця змішаних єдиноборств Марка Керра.

До того ж “Скеля” не лише втратив десятки кілограмів, а й погодився на ще один радикальний крок — для ролі він приміряв перуку та протези, щоб максимально наблизитися до свого героя.

Двейн Джонсон / © Associated Press

Двейн Джонсон / © Associated Press

Сам Джонсон зізнався, що ця трансформація стала для нього особистим викликом.

Український боксер Олександр Усик теж з’явився у стрічці. Спортсмен зіграв легендарного ММА-бійця з Харкова Ігоря Вовчанчина, з яким головний герой двічі зустрічався на рингу і обидва рази зазнав поразки. Сцени за участю Усика знімали одразу після його першого бою проти Тайсона Ф’юрі.

Фільм обіцяє стати одним з найемоційніших у кар’єрі Двейна, а фани вже називають цей проєкт “найсильнішою драматичною роботою Скелі” та з нетерпінням чекають на прем’єру.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес після схуднення на 10 кілограмів топлес похизувався сталевим пресом. Артист розсекретив, як досягнув цього результату.

2766
