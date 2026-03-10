53-річний відомий український співак через місяць після інфаркту вийшов на зв’язок із заявою

Юрій Журавель / © facebook.com/Zhuravelll

Лідер відомого українського гурту Ot Vinta, художник і військовий Юрій Журавель після заяви про перенесений інфаркт розповів про самопочуття.

Після інциденту минув уже місяць. І у Facebook зірка вирішив розповісти про свій прогрес у лікуванні. Зокрема, він повідомив, що досі перебуває під наглядом медиків, але вже у іншому відділенні. Крім того, показав світлину з палати та який вигляд має зараз.

Водночас музикант з вдячністю відгукнувся про фахівців, які рятують йому життя. Ба більше, у Юрія вже зародилася ідея подарувати їм пісню-присвяту після пережитого досвіду.

Юрій Журавель / © facebook.com/Журавель Юрій

«Доповідаю. Я вже переведений з відділення інтервенційної радіології до кардіологічного відділення. Мені набагато краще. Лікарі нашої обласної — справжні герої. Їхня робота — щоденний подвиг. Про це треба написати пісню», — зазначив Журавель.

Зазначимо, про різке погіршення стану здоров’я 53-річного Юрія Журавля стало відомо на початку лютого. У нього діагностували тяжкий обширний інфаркт. На щастя, оперативна допомога лікарів допомогла здолати недугу військового, який мобілізувався влітку 2025 року до однієї з бригад морської піхоти.

