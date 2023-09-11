54-річна Дженніфер Еністон засвітила струнку талію в мінібікіні на відпочинку з друзями

Акторка показала, як відпочиває на пляжі.
Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон поділилася щасливими світлинами з відпочинку в компанії своїх близьких.
Акторка разом зі своїми друзями насолодилася відпочинком біля океану. Кадрами зі своєї мінівідпустки Дженніфер поділилася в Instagram.
"Літнє фотозвалище", - пожартувала Еністон у підписі до фото.
Знаменитість показалася у чорному мінібікіні під час прогулянки пляжем з келихом коктейлю в руках. 54-річна Еністон засвітила струнку талію та підтягнутий прес, обгорнувшись смугастим рушником. Обличчя від сонця зірка прикрила великим капелюхом та окулярами.
Окрім пляжного відпочинку Дженніфер разом з друзями прогулялася околицями та зробила декілька фото на тлі виноградників. У кадрі акторка зачарувала свіжим та усміхненим виглядом без макіяжу.
Також акторка повеселила фанів кумедною світлиною під час релакс-процедури - Еністон показалася у спеціальному костюмі для сауни, який дещо нагадує космічний скафандр.
Читайте також: