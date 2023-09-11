54-річна Дженніфер Еністон засвітила струнку талію в мінібікіні на відпочинку з друзями

Акторка показала, як відпочиває на пляжі.

Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон поділилася щасливими світлинами з відпочинку в компанії своїх близьких.

Акторка разом зі своїми друзями насолодилася відпочинком біля океану. Кадрами зі своєї мінівідпустки Дженніфер поділилася в Instagram.

"Літнє фотозвалище", - пожартувала Еністон у підписі до фото.

Знаменитість показалася у чорному мінібікіні під час прогулянки пляжем з келихом коктейлю в руках. 54-річна Еністон засвітила струнку талію та підтягнутий прес, обгорнувшись смугастим рушником. Обличчя від сонця зірка прикрила великим капелюхом та окулярами.

Дженніфер Еністон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Дженніфер Еністон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Окрім пляжного відпочинку Дженніфер разом з друзями прогулялася околицями та зробила декілька фото на тлі виноградників. У кадрі акторка зачарувала свіжим та усміхненим виглядом без макіяжу.

Дженніфер Еністон з друзями / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Дженніфер Еністон з друзями / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Дженніфер Еністон з друзями / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Також акторка повеселила фанів кумедною світлиною під час релакс-процедури - Еністон показалася у спеціальному костюмі для сауни, який дещо нагадує космічний скафандр.

Дженніфер Еністон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

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