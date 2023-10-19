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54-річна Дженніфер Лопес у мереживному спідньому похизувалася звабливими вигинами

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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54-річна Дженніфер Лопес у мереживному спідньому похизувалася звабливими вигинами

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Артистка продемонструвала неабияк струнку фігуру.

Голлівудська акторка та популярна співачка Дженніфер Лопес потішила підписників пікантним контентом.

У своєму Instagram артистка поділилася кадрами з фотосету, де вона позувала перед камерою у відвертому образі. 54-річна Дженніфер показалася у мереживні спідній білизні бежевого кольору, а також у пеньюарі.

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Волосся знаменитості було зібране в пучок. Такими відвертими світлинами співачка прорекламувала та привернула увагу до нової колекції спідньої білизни від італійського бренду Intimissim.

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Окрім того, на пікантних кадрах зірка Голлівуду просто приголомшила, яка в неї струнка та підтягнута фігура. Артистка продемонструвала довгі та накачані ніжки, а також плоский живіт. Окрім того, Дженніфер похизувалася пишним бюстом.

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Ксенія Мішина посвітила фігурою у спідній білизні. Знаменитість продемонструвала сталевий прес та накачане тіло.

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Дата публікації
Перегляди
1132
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