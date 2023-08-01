54-річна Дженніфер Лопес у мереживному спідньому приголомшила зовнішнім виглядом

Співачка та акторка Дженніфер Лопес приголомшила своїм зовнішнім виглядом на нових фото.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала світлини, на яких позує на камеру в спідньому посеред гримерної.

54-річна Лопес продемонструвала підтягнутий живіт та апетитні форми у мереживному напівпрозорому комплекті, який вдало підкреслив її фігуру. На плечі співачка накинула легкий халатик, а волосся зібрала у високу зачіску.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

"Щасливого понеділка! Всім гарного тижня!", - підписала пікантні знімки Джей Ло.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Нові світлини зірки викликала хвилю обговорень у коментарях. Підписники були приголомшені, що Дженніфер у своєму віці може похизуватися такою фігурою.

Вона приголомшлива!

54? Та де? Хіба можна бути такою гарячою?

Має неперевершений вигляд!

Ви надихаєте своїм виглядом!

Хочу мати такий вигляд у свої 30!

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, зовсім нещодавно Дженніфер Лопес відсвяткувала свій 54-й день народження. Зірка розважалася в компанії друзів та навіть танцювала на столі.

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