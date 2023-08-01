Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
54-річна Дженніфер Лопес у мереживному спідньому приголомшила зовнішнім виглядом

54-річна Дженніфер Лопес у мереживному спідньому приголомшила зовнішнім виглядом

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
138
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
54-річна Дженніфер Лопес у мереживному спідньому приголомшила зовнішнім виглядом

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Фігура зірки викликала неабияке обговорення в Мережі.

Співачка та акторка Дженніфер Лопес приголомшила своїм зовнішнім виглядом на нових фото.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала світлини, на яких позує на камеру в спідньому посеред гримерної.

54-річна Лопес продемонструвала підтягнутий живіт та апетитні форми у мереживному напівпрозорому комплекті, який вдало підкреслив її фігуру. На плечі співачка накинула легкий халатик, а волосся зібрала у високу зачіску.

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

"Щасливого понеділка! Всім гарного тижня!", - підписала пікантні знімки Джей Ло.

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Нові світлини зірки викликала хвилю обговорень у коментарях. Підписники були приголомшені, що Дженніфер у своєму віці може похизуватися такою фігурою.

  • Вона приголомшлива!
  • 54? Та де? Хіба можна бути такою гарячою?
  • Має неперевершений вигляд!
  • Ви надихаєте своїм виглядом!
  • Хочу мати такий вигляд у свої 30!
Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, зовсім нещодавно Дженніфер Лопес відсвяткувала свій 54-й день народження. Зірка розважалася в компанії друзів та навіть танцювала на столі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
138
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація