54-річна Дженніфер Лопес зблизька показала своє обличчя без жодної краплі косметики та фільтрів

Зірка показала, як доглядає за собою.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показалася без жодної краплі косметики.

54-річна знаменитість продемонструвала свою природню красу на нових кадрах в Instagram, на яких не соромилася наблизитися до камери.

"Жодних фільтрів. Вся я. Це я зараз, у 54, щаслива та сяюча", - написала Лопес.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Як поділилася співачка, доглядати за собою їй допомагає щоденна beauty-рутина. Знаменитість робить масаж обличчя, а також не нехтує кремами та сироватками. До речі, у кадрі Джей Ло похизувалася результатами після нанесення засобу зі своєї лінійки косметики JLoBeauty.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Раніше Дженніфер продемонструвала не лише чудовий вигляд обличчя, а й підтягнуте струнке тіло - зірка покрасувалася перед камерою у спідньому.

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