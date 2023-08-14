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54-річна Дженніфер Лопес зблизька показала своє обличчя без жодної краплі косметики та фільтрів

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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54-річна Дженніфер Лопес зблизька показала своє обличчя без жодної краплі косметики та фільтрів

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Зірка показала, як доглядає за собою.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показалася без жодної краплі косметики.

54-річна знаменитість продемонструвала свою природню красу на нових кадрах в Instagram, на яких не соромилася наблизитися до камери.

"Жодних фільтрів. Вся я. Це я зараз, у 54, щаслива та сяюча", - написала Лопес.

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Як поділилася співачка, доглядати за собою їй допомагає щоденна beauty-рутина. Знаменитість робить масаж обличчя, а також не нехтує кремами та сироватками. До речі, у кадрі Джей Ло похизувалася результатами після нанесення засобу зі своєї лінійки косметики JLoBeauty.

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Раніше Дженніфер продемонструвала не лише чудовий вигляд обличчя, а й підтягнуте струнке тіло - зірка покрасувалася перед камерою у спідньому.

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Дата публікації
Перегляди
2452
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