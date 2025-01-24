54-річна Ірина Білик просто на сцені пофліртувала з ексчоловіком Ані Лорак – відео

Бізнесмен вийшов на сцену до співачки.
Співачка Ірина Білик, яка нещодавно оголосила про співпрацю з колишнім чоловіком співачки-зрадниці Ані Лорак Муратом Налкакіоглу, підігріла чутки про їхній роман.
Річ у тому, що у Мережі шириться відео з виступу співачки на заході Мурата, де між ними нібито промайнула іскра. Так, в одному зі столичних елітних готелів Білик виконала низку композицій. І уважні юзери помітили між бізнесменом і зіркою доволі цікаву поведінку, яка ніби натякала на романтичний підтекст.
Спершу Ірина Білик просто під час виконання своєї пісні розгубилася, коли у залі побачила Налкакіоглу, який підтанцьовував на стільці. Артистка у цей момент зізналася, що раптово забула слова своєї ж композиції.
А згодом Мурат піднявся із зали до співачки на сцену й запалював публіку в обіймах з виконавицею. Разом вони намагалися виконати хіт "А я пливу у човні". Ба більше, на відео помітно, як колишній Лорак навіть став на одне коліно перед Іриною. Це й викликало бурхливі обговорення у коментарях.
До слова, на ситуацію також звернув увагу пліткар Богдан Беспалов. За даними його спільноти, бізнесмен після виступу Ірини Білик подарував їй квіти та обмінявся ще декількома палкими поцілунками з нею на парковці без зайвих очей. Подейкують, ця історія з підтримкою співачки Мурата згодом може перерости у політичну діяльність бізнесмена.
"Персонал готелю, де проводили захід, відмітив, що Мурат відкрито фліртував із зіркою, а на парковці дарував квіти й цілував. Навіщо йому роман з Білик? За чутками, з Мурата ліпитимуть політичний проєкт і аудиторія великої зірки чудово вписується, як потенційний електорат", - заявив блогер.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик вперше за тривалий час показала свого молодшого сина Табріза від фотографа Аслана Ахмадова.
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