54-річна Ірина Білик просто на сцені пофліртувала з ексчоловіком Ані Лорак – відео

Співачка Ірина Білик, яка нещодавно оголосила про співпрацю з колишнім чоловіком співачки-зрадниці Ані Лорак Муратом Налкакіоглу, підігріла чутки про їхній роман.

Річ у тому, що у Мережі шириться відео з виступу співачки на заході Мурата, де між ними нібито промайнула іскра. Так, в одному зі столичних елітних готелів Білик виконала низку композицій. І уважні юзери помітили між бізнесменом і зіркою доволі цікаву поведінку, яка ніби натякала на романтичний підтекст.

Спершу Ірина Білик просто під час виконання своєї пісні розгубилася, коли у залі побачила Налкакіоглу, який підтанцьовував на стільці. Артистка у цей момент зізналася, що раптово забула слова своєї ж композиції.

А згодом Мурат піднявся із зали до співачки на сцену й запалював публіку в обіймах з виконавицею. Разом вони намагалися виконати хіт "А я пливу у човні". Ба більше, на відео помітно, як колишній Лорак навіть став на одне коліно перед Іриною. Це й викликало бурхливі обговорення у коментарях.

Ірина Білик просто на сцені пофліртувала з колишнім Ані Лорак

До слова, на ситуацію також звернув увагу пліткар Богдан Беспалов. За даними його спільноти, бізнесмен після виступу Ірини Білик подарував їй квіти та обмінявся ще декількома палкими поцілунками з нею на парковці без зайвих очей. Подейкують, ця історія з підтримкою співачки Мурата згодом може перерости у політичну діяльність бізнесмена.

"Персонал готелю, де проводили захід, відмітив, що Мурат відкрито фліртував із зіркою, а на парковці дарував квіти й цілував. Навіщо йому роман з Білик? За чутками, з Мурата ліпитимуть політичний проєкт і аудиторія великої зірки чудово вписується, як потенційний електорат", - заявив блогер.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик вперше за тривалий час показала свого молодшого сина Табріза від фотографа Аслана Ахмадова.

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