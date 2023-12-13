54-річна Кетрін Зета-Джонс показала, який вигляд має без жодної краплі косметики та фотошопу

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс потішила фанів новим контентом.

В Instagram-stories артистка опублікувала чесне фото без фотошопу. На знімку 54-річна Кетрін постала без жодної краплі декоративної косметики. Акторка зробила селфі в купальнику, тим часом її волосся було зібране в пучок. Таким чином Кетрін продемонструвала свою природну вроду.

До слова, знаменитість саме збиралася прийняти ванну з пелюстками червоних троянд. Як пояснила Зета-Джонс, вона була на морі, де ловила рибу. Після такого продуктивного дня акторці неабияк захотілося відпочити, полежавши у ванній.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Після довгого дня на морській риболовлі я залюбки прийму ванну з пелюстками троянд", - зазначила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Сальма Гаєк похизувалася природною красою. Знаменитість захопила фото, де показалася у купальнику. До слова, артистка не використовувала фотошоп, а опублікувала чесний знімок.

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