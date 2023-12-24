54-річна Кетрін Зета-Джонс замилувала романтичним кадром з чоловіком і розповіла, де святкує Різдво

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс поділилася, до якої країни вирушила її родина, щоб відсвяткувати Різдво цьогоріч.

Знаменитість у своєму фотоблогу відповіла, що проведе Різдво разом з усією родиною в Індії. З цієї нагоди Кетрін потішила фанів сімейним знімком з 79-річним чоловіком, американським актором Майклом Дугласом з подорожі. Подружжя на тлі кам'яних пагорбів зробило романтичну світлину, на якій вони злегка усміхаються.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Святвечір… в Індії. Курка tikka masala і цей хлопець…", - замилувала підписом фото Кетрін.

До слова, на іншому фото акторка позначила ще й двоє їхніх дітей. Ймовірно, 23-річний Ділан та 20-річна Керіс зустрінуть свято з зірковими батьками.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Також Кетрін у сонцезахисних окулярах та капелюсі показалася в компанії місцевих жінок.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Різдво в компанії цих прекрасних леді", - ніжно підписала фото знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно 54-річна акторка Кетрін Зета-Джонс похизувалася своєю натуральною зовнішністю без прикрас. Зірка постала без краплі макіяжу та здивувала своїм молодим виглядом.

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