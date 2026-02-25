54-річна Крістіна Епплгейт опинилась прикутою до ліжка через невиліковну хворобу

Крістіна Епплгейт / © Getty Images

Голлівудська акторка Крістіна Епплгейт через невиліковну хворобу опинилась прикутою до ліжка.

Ще 2021 року артистка зізналась, що в неї діагностували розсіяний склероз — аутоімунне захворювання, яке вражає мозок та нервову систему. Нині ж Крістіна Епплгейт поділилась подробицями про свій стан, передає Mirror.

54-річна артистка зізналась, що їй стає дедалі гірше. На тлі невиліковної хвороби зірка Голлівуду опинилась прикутою до ліжка. Розсіяний склероз безпосередньо вплинув на рухливість акторки та координацію. Знаменитість зізнається, що їй навіть тяжко утримати в руках телефон чи пульт, а також вона не може відкривати пляшки.

"Я інколи навіть не можу взяти телефон до рук, бо тепер це віддає в кисті. Тобто я намагаюся взяти телефон або пульт, щоб увімкнути телевізор, але іноді просто не можу їх утримати. Я навіть пляшки тепер не можу відкривати!" — говорить артистка.

Крістіна Епплгейт / © Associated Press

Окрім того, на тлі невиліковної хвороби в Крістіни Епплгейт розвинулась депресія. Та, попри тяжкі випробування, артистка намагається триматися. Акторка говорить, що вона потрібна доньці, тож не опускатиме рук.

Зазначимо, Крістіна Епплгейт 2021 року зізналась, що в неї діагностували розсіяний склероз. Про недугу артистка дізналась під час знімань серіалу "Мертвий для мене". 2023 року знаменитість оголосила про завершення кар'єри.

Нагадаємо, голлівудський актор Брюс Вілліс теж страждає від невиліковної хвороби. В артиста діагностували деменцію. Стан зірки Голлівуду значно погіршується, тож родині довелося поселити його в окремому будинку. Нещодавно дружина актора розповіла про їхні зустрічі.