54-річна Наомі Кемпбелл вперше за тривалий час показала сина й доньку, яких приховує від публіки

Сімейство провело час за зимовими розвагами.
Зірка 90-х, британська модель Наомі Кемпбелл поділилася рідкісними фото з дітьми.
У своєму фотоблогу Наомі показала фанам, що провела зимову відпустку у колі найближчих. Зокрема, з сином і донькою, яких їй народила сурогатна мати, знаменитість вирушила насолоджуватися зимовою природною казкою гір Швейцарії.
На зображеннях Кемпбелл тримає дітей на руках і розважається на лижах і санчатах. Також вони відвідали ферму та покаталися на підйомнику. Крім того, затишні сімейні вечори родина проводила у будинку. Зокрема, на різдвяні свята вони вбралися в однакові піжами та подуркували. Щоправда, Наомі, як і раніше, не робить життя дітей публічним, тому знову закрила їхні обличчя смайликами.
"Вдячна та благословенна, але час так швидко минає", - написала зірка.
У коментарях юзери написали, що син і донька Кемпбелл значно виросли, та зробили їм низку компліментів.
- Найкрасивіша жінка у всьому світі
- Такі вже дорослі! Насолоджуйтесь, це швидко минає
- Як вони виросли у великій любові
Нагадаємо, нещодавно актор Остап Ступка ділився, де зараз його молодші діти від колишньої дружини Ірини, які не є медійними.
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