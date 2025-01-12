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54-річна Наомі Кемпбелл вперше за тривалий час показала сина й доньку, яких приховує від публіки

54-річна Наомі Кемпбелл вперше за тривалий час показала сина й доньку, яких приховує від публіки

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Сімейство провело час за зимовими розвагами.

Зірка 90-х, британська модель Наомі Кемпбелл поділилася рідкісними фото з дітьми.

У своєму фотоблогу Наомі показала фанам, що провела зимову відпустку у колі найближчих. Зокрема, з сином і донькою, яких їй народила сурогатна мати, знаменитість вирушила насолоджуватися зимовою природною казкою гір Швейцарії.

Наомі Кемпбелл з дітьми / © instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл з дітьми / Фото: instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл з дітьми / © instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл з дітьми / Фото: instagram.com/naomi

На зображеннях Кемпбелл тримає дітей на руках і розважається на лижах і санчатах. Також вони відвідали ферму та покаталися на підйомнику. Крім того, затишні сімейні вечори родина проводила у будинку. Зокрема, на різдвяні свята вони вбралися в однакові піжами та подуркували. Щоправда, Наомі, як і раніше, не робить життя дітей публічним, тому знову закрила їхні обличчя смайликами.

Наомі Кемпбелл з дітьми / © instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл з дітьми / Фото: instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл з дітьми / © instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл з дітьми / Фото: instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл з дітьми / © instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл з дітьми / Фото: instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл з дітьми / © instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл з дітьми / Фото: instagram.com/naomi

"Вдячна та благословенна, але час так швидко минає", - написала зірка.

У коментарях юзери написали, що син і донька Кемпбелл значно виросли, та зробили їм низку компліментів.

  • Найкрасивіша жінка у всьому світі
  • Такі вже дорослі! Насолоджуйтесь, це швидко минає
  • Як вони виросли у великій любові

Нагадаємо, нещодавно актор Остап Ступка ділився, де зараз його молодші діти від колишньої дружини Ірини, які не є медійними.

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