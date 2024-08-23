54-річна Наомі Кемпбелл вперше за тривалий час показала своїх двох маленьких дітей: "Благословенні"

Супермодель показала родинний відпочинок.
Британська супермодель Наомі Кемпбелл поділилася рідкісними кадрами одразу з двома дітьми.
Так, 54-річна зірка не приховує, що 2021 року зверталася до сурогатного материнства й тоді вперше стала мамою донечки. Згодом Кемпбелл наважилася на ще одного малюка й таким самим чином у червні 2023-го на світ з’явився її син. Однак більше подробиць модель не розповідає. Раніше вона зазначала, що дуже стурбована майбутнім дітей, тому робить життя її родини непублічним.
Втім, інколи зіркова мама все ж ділиться контентом з сином і донькою. Цього разу в Instagram вона показала кадри з їхнього відпочинку. І хоча всі троє вони позують зі спини, проте помітно, що за останні місяці малюки значно підросли. Так, на зображенні родина споглядала на неймовірну красу природи.
"Благословенні", - лаконічно підписала кадр Наомі.
У коментарях під дописом юзери залишили родині чимало теплих слів і смайликів у формі сердечок.
- Благословення існує, хороші люди існують, чудове життя існує. Просто слід продовжувати йти
- Нехай Бог благословить вашу сім'ю
- Які ви неймовірні! Чудового відпочинку!
- Щасливі часи
Нагадаємо, нещодавно співачка Klavdia Petrivna вперше зняла маску й показала своє обличчя на свіжому відео.
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