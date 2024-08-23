54-річна Наомі Кемпбелл вперше за тривалий час показала своїх двох маленьких дітей: "Благословенні"

Британська супермодель Наомі Кемпбелл поділилася рідкісними кадрами одразу з двома дітьми.

Так, 54-річна зірка не приховує, що 2021 року зверталася до сурогатного материнства й тоді вперше стала мамою донечки. Згодом Кемпбелл наважилася на ще одного малюка й таким самим чином у червні 2023-го на світ з’явився її син. Однак більше подробиць модель не розповідає. Раніше вона зазначала, що дуже стурбована майбутнім дітей, тому робить життя її родини непублічним.

Втім, інколи зіркова мама все ж ділиться контентом з сином і донькою. Цього разу в Instagram вона показала кадри з їхнього відпочинку. І хоча всі троє вони позують зі спини, проте помітно, що за останні місяці малюки значно підросли. Так, на зображенні родина споглядала на неймовірну красу природи.

Наомі Кемпбелл з дітьми / Фото: instagram.com/naomi

"Благословенні", - лаконічно підписала кадр Наомі.

У коментарях під дописом юзери залишили родині чимало теплих слів і смайликів у формі сердечок.

Благословення існує, хороші люди існують, чудове життя існує. Просто слід продовжувати йти

Нехай Бог благословить вашу сім'ю

Які ви неймовірні! Чудового відпочинку!

Щасливі часи

Нагадаємо, нещодавно співачка Klavdia Petrivna вперше зняла маску й показала своє обличчя на свіжому відео.

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