54-річна Ольга Сумська зблизька показала обличчя без макіяжу

Акторка опублікувала вранішнє селфі.
Народна артистка України, відома акторка Ольга Сумська показала, який має вигляд без макіяжу.
На сторінці в Instagram 54-річна зірка опублікувала селфі, де постала у синій сукні без краплі декоративної косметики. Знаменитість позувала на балконі у світлі ранкових сонячних променів.
Зі свого боку, користувачі були захоплені виглядом кумирки без косметики. Про це вони написали у коментарях під дописом.
- Дуже красива без макіяжу
- Ви просто розкішна
- Сама природність, без мейка супер! Дуже красиво
- Як можна бути такою красунею в такі роки? Ви прекрасна
У відповідь на останній коментар Ольга написала: "Які роки? 54 - це прекрасний вік для жінки! Подивіться на Джейн Фонду у 80!".
Нагадаємо, раніше Сумська та Борисюк поділилися подробицями повторного весілля. Подружжя вдруге обмінялося обітницями на честь срібного весілля.