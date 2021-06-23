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54-річна Ольга Сумська зблизька показала обличчя без макіяжу

54-річна Ольга Сумська зблизька показала обличчя без макіяжу

54-річна Ольга Сумська зблизька показала обличчя без макіяжу

instagram.com/olgasumska

Акторка опублікувала вранішнє селфі.

Народна артистка України, відома акторка Ольга Сумська показала, який має вигляд без макіяжу.

На сторінці в Instagram 54-річна зірка опублікувала селфі, де постала у синій сукні без краплі декоративної косметики. Знаменитість позувала на балконі у світлі ранкових сонячних променів.

© instagram.com/olgasumska
instagram.com/olgasumska

Зі свого боку, користувачі були захоплені виглядом кумирки без косметики. Про це вони написали у коментарях під дописом.

  • Дуже красива без макіяжу
  • Ви просто розкішна
  • Сама природність, без мейка супер! Дуже красиво
  • Як можна бути такою красунею в такі роки? Ви прекрасна

У відповідь на останній коментар Ольга написала: "Які роки? 54 - це прекрасний вік для жінки! Подивіться на Джейн Фонду у 80!".

Нагадаємо, раніше Сумська та Борисюк поділилися подробицями повторного весілля. Подружжя вдруге обмінялося обітницями на честь срібного весілля.