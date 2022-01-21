54-річна Памела Андерсон розлучається зі своїм п'ятим чоловіком

Пара пробула у шлюбі рік.

Американська акторка та модель Памела Андерсон засмутила шанувальників прикрою новиною.

Артистка розлучається зі своїм п'ятим чоловіком, тілоохоронцем Деном Гейхерстом. Подружжя було разом трохи більше року. Як повідомляє видання Rolling Stone, ініціаторкою розриву стала саме Андерсон і вона подала на розлучення у своїй рідній Канаді. Там подружжя й мешкало весь цей період.

Про розрив закоханих розповів інсайдер, близький до пари: "Памела кохає так само щиро, як і живе", — каже джерело, яке назвало короткий союз "пандемічним вихором", який вщух.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Наразі причина розлучення невідома.

Зазначимо, що про роман Памели Андерсон та її охоронця Дена Гейхерста стало відомо 2020 року. Закоханих звели разом спільні інтереси, зокрема активна боротьба за права тварин. У січні 2021-го стало відомо, що Памела пішла з Гейхерстом під вінець.

Нагадаємо, першим чоловіком Андерсон був рокер Томмі Лі, з яким вона перебувала у шлюбі три роки та народила двох синів. Другим чоловіком акторки був відомий рокмузикант Кід Рок, але й цей шлюб протримався недовго: за рік пара розлучилася. А потім двічі Памела виходила заміж за гравця в покер Ріка Саломона, проте їхні стосунки остаточно закінчилися 2015 року.

Читайте також: