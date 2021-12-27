54-річна Рената Літвінова у ретрокупальниках приголомшила фізичною формою

Зірка має приголомшливий вигляд.

Російська акторка та режисерка Рената Літвінова тепер спробувала себе як дизайнерка пляжного вбрання.

Так, у колаборації з одним відомим брендом Літвінова розробила купальники у ретро-стилі. Природньо, що сама зірка стала обличчям рекламної кампанії купальників. На знімках загадкова Рената позує у бузковому, а також чорному купальниках з помаранчевими вставками.

instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Попри те, що Літвінова обожнює вінтаж у гардеробі, тим не менш знаменитість не нехтує міні та глибокими вирізами. Однак і на фото у купальниках Рената має стриманий вигляд.

instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Зазначимо, що вбрання 54-річної знаменитості ідеально підкреслило її бездоганну фізичну форму, що відмітити прихильники акторки та режисерки: "Вау! Ще й фігура ідеальна!", "естетика на весь час. Як вона є", "цнотливе фото, попри мінімалізм, всі нюанси продумані, віват фотографу".

instagram.com/renatalitvinovaofficiall

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