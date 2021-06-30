54-річна Сальма Гаєк приголомшила поперековим шпагатом на сторінках глянцю

Артистка стала окрасою глянцю ELLE.

Відома голлівудська акторка Сальма Гаєк, яка днями розкрила секрет збільшення своїх грудей, стала окрасою нового випуску глянцю ELLE.

Зірка приміряла розкішні дизайнерські вбрання, які підкреслили її апетитну фігуру. Окрім того 54-річна Сальма, яка є дуже гнучкою від природи, продемонструвала й можливості свого тіла. На одному з фото артистка позує, сидячи на підлозі у поперековому шпагаті.

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Шанувальники знаменитості зазначили, що вона має неймовірний вигляд і висловили сподівання, що теж матимуть такий вигляд, коли їм буде за 50.

Ви просто моя королева! Сподіваюся, матиму такий самий вигляд у 50

Щось є загадкове у вашому обличчі! Красуня

Ви приклад для багатьох жінок

Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк пояснила, чому провалила проби у "Матрицю". Зірка пробувала себе на роль Трініті.

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