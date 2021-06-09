54-річна Сальма Гаєк закинула ногу та показала неймовірну розтяжку під Брітні Спірс

Знаменитість станцювала гарячий брейк.

Голлівудська акторка Сальма Гаєк на своїй сторінці в Instagram опублікувала відео, де разом з командою станцювала під легендарну пісню співачки Брітні Спірс "...Baby one more time".

Так гаряча мексиканка у чорному спортивному костюмі влаштувала справжній танцювальний челендж. Сальма виконала енергійні рухи під саундтрек до нового фільму "Тілоохоронець дружини кілера", що вийде в український прокат вже 24 червня. У кримінальному бойовику Сальма зіграє головну роль - дружину кілера.

У своєму фотоблогу під відео акторка написала: "Покажи мені свій #hitmanschallenge, крихітко!". Тепер залишається чекати, чи візьмуть участь у челенджі її партнери за зніманнями Раян Рейнольдс та Семюел Л. Джексон.

Зазначимо, що 54-річна Сальма має розкішний вигляд, перебуває у чудовій спортивній формі, і не боїться демонструвати справжню себе у своєму Instagram. Так, у березні зірка хизувалася апетитними формами під час відпустки у теплих краях.

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