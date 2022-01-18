54-річний Джанлука Ваккі у приспущених плавках шокував зануренням у крижану ванну з льодом

54-річний Джанлука Ваккі у приспущених плавках шокував зануренням у крижану ванну з льодом

Зірка показав, як загартовує свій організм.

Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, більш відомий як "мільйонер-танцівник", ретельно стежить за своїм здоров'ям.

Так, 54-річна зірка показав, як він загартовує свій організм. На сторінці в Instagram Ваккі поділився коротким відео, на якому у приспущених червоних плавках повністю занурюється у крижану ванну, наповнену кубиками льоду.

Як розповів бізнесмен, таку ванну він приймає щодня протягом 10 хвилин і радить так робити іншим, і пояснив, чому:

"Ванна з льодом, 10 хвилин на день… Ви зміцнюєте свою імунну систему, вивільняєте "білки холодового шоку", зменшуєте тривожність і загальне запалення. Після ви виробляєте бурий жир і багато інших переваг… Ви навіть можете прийняти холодний душ як заміну… Тож, це легше робити щодня", - підписав відео Ваккі.

Фани "мільйонера-танцівника" подякували, що він поділився з ними важливою інформацією, а також висловили захоплення силою духу свого кумира.

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