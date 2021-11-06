54-річний Остап Ступка розповів про шлюб із молодшою на 20 років коханою

2015 року актор одружився зі студенткою на ім'я Дарина.

Відомий український актор Остап Ступка прокоментував свій шлюб із молодою коханою.

Так, 2015 року знаменитість вчетверте одружився. Його обраницею стала молодша на 20 років студентка Дар'я. В програмі "Позаочі" 54-річний зірка поділився, що не хвилювався за те, як молоду обраницю приймуть його діти.

Остап Ступка з дружиною / facebook.com/profile.php?id=100009371208142

"Це сталося само собою. У мене не було спеціально виділеного часу, що ось сьогодні я їх знайомитиму. З Дмитром, Устиною, Богданом-молодшим вони тепер найкращі друзі всі. Ми всі спілкуємось. Дарина дуже цікава та нестандартна особистість, попри свій вік, вона має певну мудрість у стосунках такого плану. І я їй за це дуже вдячний, тому що у нас щодо дітей, колишніх дружин взагалі не було жодних розмов, які провокують конфлікт", – поділився Ступка.

Остап Ступка з дружиною / facebook.com/profile.php?id=100009371208142

Тоді про одруження актора з молодою студенткою активно писали у ЗМІ. Остап зізнався, що практично нічого не читав про це, втім, одну статтю запам'ятав.

"Мені дуже сподобався один заголовок в газеті, ми сміялися: "Сивина в бороду, студентка — в дім". Це найкращий заголовок, який тоді був, бо решту ми не читали і не реагували, це не варте часу. Обговорювати завжди будуть, але караван має йти вперед", — зазначив він.

Остап Ступка з дружиною / facebook.com/profile.php?id=100009371208142

Артист додав, що його батьки прожили разом 45 років. Остап також був переконаний, що одружиться один раз і на все життя.

"Але життя вносить свої корективи. Так стається. Дарина — мій ангел-охоронець. Вона дуже любить кіно, вона хоче ним займатися, її цікавить продюсування, режисура. Її дуже цікавить ця сфера. Я лише за. Я не з тих, хто каже: "О, сиди вдома, нічого не роби, тільки займайся хатніми справами". Я не Карабас-Барабас. У нас досить демократичні стосунки", – поділився артист.

Остап Ступка з дружиною / facebook.com/profile.php?id=100009371208142

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