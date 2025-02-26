54-річний режисер Семен Горов отримав відстрочку від мобілізації та назвав причину

Відомий український режисер театру, кіно і телебачення, кліпмейкер Семен Горов зізнався, чи готовий поповнити лави ЗСУ.

Як зізнається Семен, якому 26 лютого виповнюється 54 роки, зараз він дійсно міг би підлягати мобілізації. Утім, його проблеми з серцем стають на заваді службі. Тож в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" режисер наголосив, що докладає зусиль для допомоги Україні в тилу.

"Так, оновлював дані. У мене дуже хворе серце, у мене група інвалідності, тому я не можу, на жаль, брати в цьому таку активну участь. Все, що можу робити на своєму місці, роблю", - наголосив знаменитість.

Семен Горов / Фото: Facebook Семена Горова

Режисер одразу запевнив, що виїжджати за кордон не збирається. Все через його внутрішнє переконання, що він потрібен саме тут, вдома. І це усвідомлення до нього прийшло ще на початку 2022 року.

"Чесно кажучи, щось мені заважає поїхати за кордон. Згадую початок березня, коли я був на Подолі, і майже всі поїхали. Йшов сніг, гули сирени… І такий настрій був пригнічений у всіх, що нікого немає. Я один обходив свій район з настроєм, що, якщо і я поїду, то наф*г кому потрібен цей Київ і Поділ – навіщо тоді його захищати, якщо всі поїдуть. Зараз просто боюся, що я поїду і якась халепа трапиться", - додав зірковий кліпмейкер.

Нагадаємо, раніше Семен Горов висловився про колишню дружину, ведучу-путіністку Сніжану Єгорову. Також режисер зізнався, де під час війни живуть їхні спільні діти.

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