54-річний Ектор Хіменес-Браво показався на операційному столі й зізнався, чому ліг під ніж
Це вже не перше втручання кулінара у зовнішність — шоумен показав, як він змінився.
Український шеф-кухар та ведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво переніс операцію й розкрив подробиці.
54-річний кулінар поділився в Instagram кадрами з приватної клініки, де продемонстрував процес підготовки та реабілітацію після процедури. Як з’ясувалося, зірка наважився на блефаропластику — пластичну операцію на повіках, яка допомагає скоригувати зону навколо очей і зробити погляд більш відкритим.
«Так, друзі, це була операція. Ви знаєте, що я працюю на телебаченні, і для мене важливо мати гарний вигляд. Це була блефаропластика — операція на повіках. Довго вагався, але все ж вирішив довіритися лікарям і зробити це для себе», — поділився Ектор Хіменес-Браво.
Після втручання ведучий вже показався в палаті — з пластирами на очах і набряками. Втім, за його словами, це тимчасово, а фінальний результат можна буде оцінити згодом.
«Ще є набряк, і фінальний результат можна буде оцінити трохи пізніше. Але вже зараз я розумію, що це було правильне рішення. І взагалі, я за чесність із собою. Любити себе — це не тільки приймати, а й піклуватися. І якщо є можливість щось делікатно покращити і від цього почуватися впевненіше, то чому б і ні?» — написав шоумен.
До слова, це не перший досвід пластичних змін для Ектор Хіменес-Браво. Раніше він уже зважувався на пересадку волосся, довго сумніваючись перед процедурою.
