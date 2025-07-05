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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
2 хв

54-річний Марк Фейгін закрутив роман з українкою та показав їхню доньку, яка народилася таємно

У блогера також є старший син від першого шлюбу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Марк Фейгін

Марк Фейгін / © instagram.com/mark_feygin

Російський опозиційний блогер і правозахисник Марк Фейгін став батьком удруге й розкрив свою обраницю.

Зазвичай зірка не ділиться подробицями особистого життя. Але нещодавно привідкрив таємницю й неочікувано заявив про появу на світ другої дитини. 54-річний Фейгін у фотоблогу написав, що близько п'яти місяців тому у нього з'явилася донька й показав її на рідкісному фото.

"Моїй доньці скоро п'ять місяців. Я вже поговорив із каліфорнійськими євреями — обіцяли зробити голлівудською актрисою. Від мене, до речі, народжуються найчудовіші та найталановитіші діти, і саме тому у мене далекосяжні плани на це життя. Розраховую на нове потомство", — з гумором підписав кадр Фейгін.

Марк Фейгін з донькою / © instagram.com/mark_feygin

Марк Фейгін з донькою / © instagram.com/mark_feygin

Подробиць про матір дівчинки правозахисник не став розголошувати. Але згодом через численну кількість запитань про обраницю він все ж показав її. Як виявилося, доньку Фейгіну народила українка. Але оскільки зірка поважає її рішення уникати публічності, то не афішує їхні стосунки.

"Через багато запитань про маму, то так, із Києва. Бандерівська сім'я, що тут сказати. Мама моєї доньки, по суті, принципово уникає уваги, їй це не потрібно", — пояснив Марк.

Обраниця Марка Фейгіна з донькою / © instagram.com/mark_feygin

Обраниця Марка Фейгіна з донькою / © instagram.com/mark_feygin

До слова, від попереднього шлюбу Марк Фейгін виховує сина, якого він не показує. Тож це вже друга дитина для опозиційного блогера.

Нагадаємо, нещодавно зіркове подружжя Девід і Вікторія Бекхеми відсвяткували 26 років шлюбу. Спортсмен публічно звернувся до дружини та показав їхнє весілля за понад мільйон доларів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
245
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