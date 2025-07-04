54-річний Валід Арфуш закрутив новий роман через півтора року після розлучення: хто його обраниця

Валід Арфуш з новою обраницею / © ТСН

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Медійник та бізнесмен ліванського походження Валід Арфуш, який наприкінці 2023 року розлучився з дизайнеркою Лідією Петровою, закрутив новий роман.

Особисте життя бізнесмен тримає в таємниці. Проте джерела ТСН.ua нещодавно помітили Валіда на відпочинку у Франції, де він проводить час із загадковою обраницею. З'ясувалося, що дівчина на ім'я Віолетта з'являється у компанії бізнесмена ще від кінця зими.

Нова обраниця Валіда Арфуша Віолетта / © instagram.com/polikarpovavioletta

Зокрема, перша спільна сторіз пари на сторінці Віолетти в Instagram була опублікована ще наприкінці лютого цього року. Тоді медійник з дівчиною насолоджувалася відпочинком у Куршевелі. А цього разу у літню відпустку вони поїхали до містечка Ез, що на Лазурному березі Франції. Джерела ТСН.ua заскочили Арфуша з новою обраницею в ресторані й також під час прогулянки.

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Валід Арфуш з новою обраницею / © ТСН

Валід Арфуш з новою обраницею / © ТСН

До слова, на сторінці Віолетти у фотоблогу вказано, що вона стилістка по волоссю й проживає на два міста – Київ і Ніццу. Скільки пара разом — достеменно невідомо. Утім, раніше Валід Арфуш у публічній заяві повідомляв, що розлучився з колишньою дружиною, яка звинувачувала його у зраді, наприкінці 2023 року. Пара виховує трьох спільних дітей.

Нагадаємо, нещодавно донька покійного журналіста Георгія Гонгадзе Саломе заявила про заручини з іноземцем і показалася в його обіймах.