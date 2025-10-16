ТСН у соціальних мережах

Гламур
338
2 хв

55-річна Анжеліка Рудницька видала правду про своє заміжжя: чи була співачка в шлюбі

Артистці приписували чимало романів і неодноразово видавали її заміж.

Автор публікації
Валерія Сулима
Анжеліка Рудницька

Анжеліка Рудницька / © facebook.com/AnzhelikaRudnytska

Співачка та ведуча, президентка артагентства "Територія А" Анжеліка Рудницька видала правду про своє заміжжя.

Знаменитість приховує особисте життя, через що довкола неї з'являється чимало пліток. Артистці приписували й не один роман і неодноразово видавали її заміж. Ба більше, подейкували, що вона таємно уклала шлюб зі своїм колегою Юрком Юрченком. Анжеліка Рудницька в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що вже звикла до того, що її постійно видають за когось заміж. Сама ж співачка не реагує на подібні новини.

"Я регулярно "виходжу заміж" за Юрка Юрченка. Є така фішка медійників та друзів: видавати мене заміж за всіх, біля кого я десь постояла чи ми щось спільно заспівали, чи десь на сцені нас побачили. Я на цьому не концентруюся, ігнорую це", - ділиться артистка.

Анжеліка Рудницька / © facebook.com/AnzhelikaRudnytska

Анжеліка Рудницька / © facebook.com/AnzhelikaRudnytska

55-річна Анжеліка Рудницька запевняє, що в шлюбі жодного разу не була. Особисте виконавиця не збирається розголошувати. Артистка говорить, що все її життя є публічним. Однак знаменитість все ж таки хоче, аби хоча б щось залишалось приватним. Тож, подробиці особистого життя співачка бажає тримати в таємниці.

"Ні, я не виходила заміж. Я ніколи не розповідаю про своє приватне життя, бо я виросла на очах всієї країни, і якої миті я зрозуміла, що мені нічого не залишається мого. У мене немає особистого простору. Я зрозуміла, що хочу залишити для себе якусь частину життя, щоб вона була виключно моя. Набагато простіше жити, коли тобі постійно не перетирають кістки", - зазначила артистка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: РУДНИЦЬКА: НЕВІДОМЕ ПРО ТЕРИТОРІЮ А, плітки про романи та хворобу, що ПРИКУВАЛА ДО ЛІЖКА

Нагадаємо, гумористка Олександра Машлятіна теж тримає особисте життя в таємниці. Однак джерелам ТСН.ua стало відомо, що знаменитість виходить заміж. Молодший на чотири роки коханий освідчився артистці.

338
