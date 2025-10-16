- Дата публікації
55-річна Анжеліка Рудницька видала правду про своє заміжжя: чи була співачка в шлюбі
Артистці приписували чимало романів і неодноразово видавали її заміж.
Співачка та ведуча, президентка артагентства "Територія А" Анжеліка Рудницька видала правду про своє заміжжя.
Знаменитість приховує особисте життя, через що довкола неї з'являється чимало пліток. Артистці приписували й не один роман і неодноразово видавали її заміж. Ба більше, подейкували, що вона таємно уклала шлюб зі своїм колегою Юрком Юрченком. Анжеліка Рудницька в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що вже звикла до того, що її постійно видають за когось заміж. Сама ж співачка не реагує на подібні новини.
"Я регулярно "виходжу заміж" за Юрка Юрченка. Є така фішка медійників та друзів: видавати мене заміж за всіх, біля кого я десь постояла чи ми щось спільно заспівали, чи десь на сцені нас побачили. Я на цьому не концентруюся, ігнорую це", - ділиться артистка.
55-річна Анжеліка Рудницька запевняє, що в шлюбі жодного разу не була. Особисте виконавиця не збирається розголошувати. Артистка говорить, що все її життя є публічним. Однак знаменитість все ж таки хоче, аби хоча б щось залишалось приватним. Тож, подробиці особистого життя співачка бажає тримати в таємниці.
"Ні, я не виходила заміж. Я ніколи не розповідаю про своє приватне життя, бо я виросла на очах всієї країни, і якої миті я зрозуміла, що мені нічого не залишається мого. У мене немає особистого простору. Я зрозуміла, що хочу залишити для себе якусь частину життя, щоб вона була виключно моя. Набагато простіше жити, коли тобі постійно не перетирають кістки", - зазначила артистка.
▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: РУДНИЦЬКА: НЕВІДОМЕ ПРО ТЕРИТОРІЮ А, плітки про романи та хворобу, що ПРИКУВАЛА ДО ЛІЖКА
