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55-річна Дженніфер Лопес в обтислих лосинах і кроптопі приголомшила сталевим пресом
Артистка продемонструвала свою підтягнуту та спортивну фігуру.
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес похизувалася своїм сталевим пресом.
Виконавиця в Instagram продемонструвала повсякденний образ. Артистка приміряла обтислі лосини, кроптоп, кросівки та високі білі носки. Образ співачка доповнила кепкою і сонцезахисними окулярами. Вбрання ідеально підкреслило спортивну й підтягнуту фігуру зірки. 55-річна Дженніфер Лопес також зазначила, що наполегливо працює над собою, щоб так сяяти.
«Напружуйся сьогодні, щоб сяяти завтра», — по-філософськи підписала світлини виконавиця.
Шанувальники Дженніфер Лопес оцінили її нові фото. Фани, звиісно ж, звернули увагу на образ зірки, однак насамперед вони запримітили сталевий прес співачки. Артистці написали чимало компліментів щодо її зовнішнього вигляду.
Ви така гарна і спортивна!
Ви маєте вигляд на 25 років, а не на 55!
Маєте просто неймовірний вигляд! А цей прес — це щось!
Нагадаємо, на початку року Дженніфер Лопес офіційно розлучилася з голлівудським актором Беном Аффлеком. Нещодавно стало відомо, що колишнє подружжя поскандалило через продаж спільного будинку.