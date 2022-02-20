55-річна Геллі Беррі у "голому" купальнику приголомшила стрункою фігурою

Зірка похизувалася чудовою фізичною формою.

Голлівудська акторка Геллі Беррі має неперевершену фігуру.

У своєму Instagram знаменитість це вкотре продемонструвала. Так, артистка у "голому" купальнику влаштувала фотосет на пляжі. У 55-річної Геллі струнка та підтягнута фігура.

Ба більше, в акторки ще й чудова фізична форма. Так, на одному зі знімків знаменитість підстрибнула та у повітрі зігнула ноги.

До слова, таким чином Геллі хотіла привернути увагу до того, аби її підписники робили спортивні вправи. Так, щоп'ятниці акторка займається фітнесом та дає різноманітні поради фанам.

"Жодних виправдань… У вас є тиждень, щоб підготуватися! Давайте відновімо нашу форму разом! Гарної фітнес-п'ятниці!" - поділилася знаменитість.

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