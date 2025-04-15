55-річна Ірина Білик на тлі чуток про романи чесно зізналася, чи вийде заміж удруге

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

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Українська співачка Ірина Білик заінтригувала зізнанням про особисте життя.

Виконавиця в Instagram опублікувала неоднозначний допис. У публікації зірка неочікувано поділилася роздумами про майбутнє заміжжя. Зокрема, написала, що більше не готова узаконювати стосунки. І водночас поцікавилася у прихильників, як вони ставляться до такої її позиції.

"Якщо я більше не хочу виходити заміж — це погано чи добре?" — звернулася до фанів виконавиця.

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Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Своєю чергою, юзери схвалили рішення артистки й зауважили, що для них головне щастя свого кумира. Тому залюбки приймуть будь-яке рішення Білик, яке їй буде до душі.

Це не добре і не погано. Це — чесно. Якщо серце так відчуває, значить, саме так і треба

Головне, щоб Ви були закохані та творили душевні пісні

Це вибір! Головне як комфортно людині! Бути щасливою — не значить бути заміжньою чи ні

Зазначимо, нещодавно Ірині Білик після залицянь з боку турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу приписали новий роман. Співачка заінтригувала юзерів появою на відео, де ректор Київської національної музичної академії імені Петра Чайковського освідчується їй.