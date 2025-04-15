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- Гламур
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55-річна Ірина Білик на тлі чуток про романи чесно зізналася, чи вийде заміж удруге
Артистка поцікавилася думкою фанів, як вони ставляться до її рішення.
Українська співачка Ірина Білик заінтригувала зізнанням про особисте життя.
Виконавиця в Instagram опублікувала неоднозначний допис. У публікації зірка неочікувано поділилася роздумами про майбутнє заміжжя. Зокрема, написала, що більше не готова узаконювати стосунки. І водночас поцікавилася у прихильників, як вони ставляться до такої її позиції.
"Якщо я більше не хочу виходити заміж — це погано чи добре?" — звернулася до фанів виконавиця.
Своєю чергою, юзери схвалили рішення артистки й зауважили, що для них головне щастя свого кумира. Тому залюбки приймуть будь-яке рішення Білик, яке їй буде до душі.
Це не добре і не погано. Це — чесно. Якщо серце так відчуває, значить, саме так і треба
Головне, щоб Ви були закохані та творили душевні пісні
Це вибір! Головне як комфортно людині! Бути щасливою — не значить бути заміжньою чи ні
Зазначимо, нещодавно Ірині Білик після залицянь з боку турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу приписали новий роман. Співачка заінтригувала юзерів появою на відео, де ректор Київської національної музичної академії імені Петра Чайковського освідчується їй.