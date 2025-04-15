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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

55-річна Ірина Білик на тлі чуток про романи чесно зізналася, чи вийде заміж удруге

Артистка поцікавилася думкою фанів, як вони ставляться до її рішення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ірина Білик

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик заінтригувала зізнанням про особисте життя.

Виконавиця в Instagram опублікувала неоднозначний допис. У публікації зірка неочікувано поділилася роздумами про майбутнє заміжжя. Зокрема, написала, що більше не готова узаконювати стосунки. І водночас поцікавилася у прихильників, як вони ставляться до такої її позиції.

"Якщо я більше не хочу виходити заміж — це погано чи добре?" — звернулася до фанів виконавиця.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Своєю чергою, юзери схвалили рішення артистки й зауважили, що для них головне щастя свого кумира. Тому залюбки приймуть будь-яке рішення Білик, яке їй буде до душі.

  • Це не добре і не погано. Це — чесно. Якщо серце так відчуває, значить, саме так і треба

  • Головне, щоб Ви були закохані та творили душевні пісні

  • Це вибір! Головне як комфортно людині! Бути щасливою — не значить бути заміжньою чи ні

Зазначимо, нещодавно Ірині Білик після залицянь з боку турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу приписали новий роман. Співачка заінтригувала юзерів появою на відео, де ректор Київської національної музичної академії імені Петра Чайковського освідчується їй.

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Кількість переглядів
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