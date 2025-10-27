55-річна Ірина Білик заговорила про нові стосунки і весілля: "Довго не можу залишатися одна"

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик заговорила про нові стосунки та весілля.

Виконавиця стала героїнею YouTube-проєкту "Бути зіркою". Ведучий поцікавився, чому артистка не квапиться знімати документальні фільми про свій життєвий шлях. На що Ірина Білик здивувала відповіддю.

Співачка говорить, що в її житті ще обов'язково відбудеться щось особливе, зокрема, ще одне весілля. Виконавиця жартує, що без цього документальний фільм про неї буде неповноцінним.

"У моєму житті щось дивне і дуже красиве ще обов'язково відбудеться. Я настільки вірю в долю і думаю: як це знімемо фільм, а не буде ще одного мого весілля. Як це? Колись мені мій один друг каже: "Іро, ти не справжня зірка. В Елізабет Тейлор було шість чоловіків, а в тебе тільки чотири". Треба ще працювати й працювати над цим питанням", - пожартувала співачка.

Ірина Білик також додала, що не може довго залишатися самотньою. Артистка наголосила, що хоче зміни в особистому житті і бачити поруч із собою чудового чоловіка.

"Можливо, я трішки жартую, але в цьому є правда, бо я думаю, що я довго не можу залишатися одна і хочу, щоб гарний чоловік взяв мене за руку", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик ділилася своїми роздумами про самотність. Артистка висловилась про стереотипи.