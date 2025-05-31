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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
463
Час на прочитання
1 хв

55-річна Ірина Білик засвітила свої стрункі ніжки на пікантному фото у ліжку

Артистка розбурхала уяву фанів у соцмережі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ірина Білик

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик похизувалася своєю стрункою фігурою.

У своєму фотоблогу 55-річна виконавиця продемонструвала струнку фігуру на спокусливому фото з ліжка, яке вона зробила в дзеркалі навпроти. Білик з макіяжем позувала у сукні, яка звабливо оголює її стегно, підкреслюючи витончені форми та молодий вигляд артистки.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Під таким спокусливим кадром зірка поставила не менш провокативне запитання фанам. Вона поцікавилася: "Чи вважаєте ви, що в великий шоубізнес можна потрапити тільки через ліжко?". Цим артистка і викликала бурхливе обговорення в коментарях, де юзери запевнили, що така тенденція вже відходить у минуле. Крім того, вони засипали Білик емоджі у формі вогників.

  • Кожен обирає свій шлях. У вас талант, а у когось немає, а в шоубізнес хочеться

  • Колись, можливо… А зараз уже все змінилося: соцмережі визначають все без ліжка

  • Ні, не вважаю! Треба мати голову на плечах і бути креативним!

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик вперше за тривалий час показала одразу двох синів — Глібом і Табрізом — і зізналася, чи закохана вона.

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Дата публікації
Кількість переглядів
463
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