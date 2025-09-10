55-річна Ірина Білик здивувала відвертим зізнанням про кохання

Ірина Білик

Українська співачка Ірина Білик опублікувала нову світлину та поставила особисте запитання до своїх прихильників.

У своєму Instagram зірка продемонструвала фото й додала до нього загадковий підпис. У ньому вона запитала підписників, чого потрібно навчитися перед тим, як почати любити.

"Щоб навчитися любити, потрібно навчитися страждати. Згодні?" — зазначила Ірина.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ця фраза одразу стала предметом обговорення. Одні фани підтримали зірку, погодившись, що любов неможлива без болю, інші натомість переконували, що справжнє кохання не має нічого спільного з ненавистю та стражданням.

Напевно кохання не буває без болю, хоча б періодичного…

Погоджуюся з вами!

Кохання не містить зла, розчарувань, болю, ненависті, втрат. Любов є любов.

Попри суперечки, чимало користувачів зазначили, що Білик має розкішний вигляд та засипали її компліментами. Фани зауважили, що артистка стає дедалі привабливішою та сильнішою.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик отримала несподіваний подарунок від колишнього чоловіка Юрія Нікітіна. Співачка публічно звернулася до нього, привернувши увагу шанувальників.