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55-річна Надія Матвєєва чесно зізналася, чи отримувала вона пропозицію від свого бойфренда

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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55-річна Надія Матвєєва чесно зізналася, чи отримувала вона пропозицію від свого бойфренда

Надія Матвєєва / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Ведуча поділилася таємницею з особистого життя.

Українська ведуча й волонтер Надія Матвєєва не хоче робити свої стосунки публічними й ретельно приховує свого коханого, який молодший за неї на 20 років.

Однак цього разу ведуча все ж наважилася розповісти про один нюанс їхніх стосунків. Зокрема, відповіла на запитання, чи вже робив обранець їй пропозицію. Так, Надія переконана, що коханий зараз на шляху до цього. За її словами, він вже розповідав про свої наміри одружитися на ній. До слова, знаменитість це аж ніяк не турбує.

"Домовленості в процесі формування, як я відчуваю. Не пропозиція була, а ось таке: "Я відчуваю, що я хочу на тобі одружитися". Ну, оригінальна пропозиція. Ось цей момент був. А потім ми живемо разом, цим насолоджуємося. А ось цього моменту не відбувається. Але я до цього спокійно ставлюсь", - розповіла ведуча в програмі "Він Вона Шоу".

Надія Матвєєва з коханим / © stb.ua
Надія Матвєєва з коханим / Фото: stb.ua

Також Матвєєва висловила свою думку стосовно шлюбу. За словами знаменитості, без офіційної реєстрації стосунків потім легше їх розірвати.

"Що робить шлюб зі стосунками? Підвищує ціну виходу зі стосунків. Скільки б не тривали стосунки, якщо ви неодружені, то легше з цього вийти", - додала Надія.

Нагадаємо, Надія Матвєєва наразі у стосунках з молодшим від неї на 20 років бойфрендом. Ведуча уникає розголошення будь-яких подробицей про свого коханого. Втім, хейтери не стомлюються їй щоразу дорікати за вік обранця. Нещодавно знаменитість майстерно відповіла на схожі закиди.

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Дата публікації
Перегляди
273
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