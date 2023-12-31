55-річна Надія Матвєєва у купальнику приголомшила, як взимку купається в річці

Знаменитість також дала важливу настанову.
Українська ведуча Надія Матвєєва здивувала, як взимку покупалася в холодній воді.
Зокрема, у своєму Instagram 55-річна знаменитість показалася у купальнику на тлі річки. Ведуча продемонструвала свою неабияк струнку та підтягнуту фігуру.
У купальнику взимку на вулиці Матвєєва показалася непроста. Знаменитість взимку покупалася у холодній річці. Ведуча зайшла до води, трішки пропливла від берега та повернулася назад. Таким чином знаменитість загартовує своє тіло. Кадри були зняті просто перед Новим роком, а саме 31 грудня.
Надія Матвєєва також дала важливу настанову. Ведуча порадила не звертати увагу на думки оточуючих, а довіряти лише власним почуттям.
"Роби, що хочеш, з тим, що маєш, та, де ти є", - дала пораду знаменитість.
У коментарях підписники були просто приголомшені сміливістю ведучої, адже не кожен зважиться покупатися взимку в прохолодній воді: "Ви – стимул українок", "ви молодець", "ось він, ваш секрет молодості та здоров'я".
Нагадаємо, нещодавно дружина співака Сергія Бабкіна показала, як взимку загартовується. Акторка Сніжана Бабкіна в купальнику полежала в снігу та попила коктейль, що охолоджує.
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