55-річна Ольга Сумська у купальнику похизувалася розкішними формами

Артистка показала, як відпочила у Дубаї.

Українська акторка Ольга Сумська, певно, сумує за літом.

Так, на сторінці в Instagram зірка розмістила серію знімків зі свого нещодавнього відпочинку у Дубаї. На фото щаслива Сумська разом з чоловіком, актором Віталієм Борисюком плескаються у хвилях теплого моря.

instagram.com/olgasumska

Цікаво, що на фото Сумська постає у чорному купальнику, який ідеально підкреслив її струнку фігуру. У пляжному вбранні знаменитість має вигляд наче справжня русалонька.

instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з чоловіком / instagram.com/olgasumska

На що звернули увагу шанувальники артистки. "Яка ж ви розкішна жінка", "такий вигляд – це кропітка робота над собою", "ви просто неймовірна", - засипали фани компліментами свою кумирку.

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