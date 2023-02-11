55-річна Памела Андерсон без трусів у сукні похизувалася фігурою та ластовинням на обличчі без граму косметики

Американська акторка та модель Памела Андерсон після випуску своїх скандальних мемуарів "З любов’ю, Памела" все частіше почала тішити прихильників новими фотосесіями.

Цього разу зірка стала окрасою видання WWD, на сторінках якого постала без макіяжу і продемонструвала свою природню красу. Виявляється, у Памели є чимало ластовиння на обличчі, ну а те, що фігура 55-річної Пем має бездоганний вигляд, доводить вбрання, у якому артистка позувала.

На фотографіях Андерсон зображена у відвертій обтислій сукні лілового кольору, під яке акторка не одягла спіднє, також модель позувала, сидячи на стільці та лежачи на підлозі.

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"Я краще покажу своє ластовиння… Весело старіти – це полегшення. І в певному віці ми просто маємо молодший і свіжіший вигляд без макіяжу. Це я – я задоволена тим, ким я є зараз. Це новий світ і я дуже вдячна за всю любов", - прокоментувала свої фото Андерсон.

Нагадаємо, не так давно Памела Андерсон позувала для ще однієї провокаційної фотосесії. Під час знімань для глянцю Interview, зірка знялася оголеною та пооблизувала скло.

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