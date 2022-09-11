55-річна Памела Андерсон верхи на троянді позувала в екстремальному міні

Так, секс-бомба 90-х Памела Андерсон стала обличчям нової рекламної кампанії Heaven by Marc Jacobs.

Марк Джейкобс запустив лінійку Heaven ще 2020 року. Як зізнається сам модельєр, на створення цієї колекції його надихнула андеграундна культура:

"Heaven — брама у всесвіт підліткових мрій, квір-персон, цукеркових рейверів, психоделічних фантазій та антиутопій. Фантастичний світ, що поєднує субкультури і прославляє багатогранних персонажів, які становлять співтовариство Марка Джейкобса останні 30 років", - так коментує модельєр цю лінійку.

Фотографом колекції з Памелою Андерсон виступила Гарлі Вейр, відома своєю співпрацею з такими брендами, як Chanel та Stella McCartney.

Для перегляду фото гортайте ліворуч

На кадрах Памела позує у сміливих мінісукнях, демонструючи підтягнуту фігуру. Цікаво, що на одному зі знімків Андерсон зображена на величезній троянді.

Читайте також: