55-річна Памела Андерсон знялася оголеною та пооблизувала скло

Американська акторка та модель Памела Андерсон розбурхала уяву шанувальників новою провокаційною фотосесією.

Секс-символ 90-х вирішила ще раз підтвердити своє звання і довести, що в неї й зараз є порох у порохівницях. Памела стала окрасою нового випуску глянцю Interview, для якого позувала у доволі сміливих образах.

Так от, на одному з фото 55-річна Пем зображена повністю оголеною, лежачи на дивані. Форми знаменитості прикрило довге волосся. Також знаменита білявка продемонструвала стрункі ноги у мінісукні, а також спокусливо облизала скло.

Для перегляду фото гортайте ліворуч

Цікаво, що під час інтерв'ю з журналістами видання Андерсон зізналася, що в дитинстві хотіла бути черницею: "Коли я була маленькою, я хотіла стати черницею чи танцівницею. Чому я не можу одночасно займатися і тим, і іншим?" – поділилася зірка і додала, що ці професії приваблювали її одягом.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ексчоловік Памели Андерсон, кінопродюсер та перукар Джон Пітерс після своєї смерті заповів акторці 10 мільйонів доларів у спадок. Зазначимо, що пара пробула у шлюбі два тижні.

Читайте також: