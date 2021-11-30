55-річна Сальма Гаєк без макіяжу показала великі груди і вузьку талію у купальнику

Акторка поділилася знімком з відпочинку.
Мексикансько-американська акторка Сальма Гаєк – володарка розкішного чималого бюсту.
55-річна красуня пишається своїми натуральними формами і за нагоди залюбки демонструє фігуру. Так, цього разу зірка стрічок "Від заходу до світанку" та "Фріда" опублікувала в Instagram фото, де позувала у чорному купальнику в басейні. У кадрі артистка без жодної краплі декоративної косметики п'є охолоджувальний коктейль та хизується пишними грудьми і вузькою талією.
"Це не мій гардероб для "Дому Гуччі", але я все одно дуже рекомендую його", – написала Сальма, яка зіграла у нашумілій стрічці роль подруги Патриції Піну Ауріемму.
Підписники не змогли оминути увагою пікантне фото та засипали акторку компліментами.
- Моя королева
- Сексапільна
- Ох, ці форми! З кожним роком вони більші
- Це фото зламає Мережу
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