55-річна Сальма Гаєк показала обличчя без макіяжу та фотошопу

Зірка похизувалася природною красою.

Мексикансько-американська акторка Сальма Гаєк може дати фору будь-якій молодиці.

Так, у свої 55 років артиста має просто неперевершений вигляд. У своєму Instagram знаменитість це вкотре підтвердила. Вона опублікувала фото, на якому постала без жодної краплі декоративної косметики. Так, Гаєк зробила селфі одразу після того, як поплавала у водоймищі.

Сальма Гаєк без макіяжу / instagram.com/salmahayek

До речі, знімок Сальма не фотошопила. Це видно завдяки сонячним променям, які природно падають на її обличчя.

До слова, акторка не була багатослівною та підписала фото лише хештегами. А от прихильники Гаєк просто засипали її компліментами. Вони були ошелешені її вродою.

Тобі не потрібен макіяж!

У тебе такі втомлені очі, але такі прекрасні

У свої 55 років ви дуже гарні та бездоганні!

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